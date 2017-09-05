Чараева победила в 1-м круге юниорского US Open, несмотря на 18 двойных ошибок

Россиянка Алина Чараева пробилась во второй круг юниорского Открытого чемпионата США, одолев американку Софию Сьюинг (9) со счётом 5:7, 7:6 (7:3), 7:5. Матч продолжался 2 часа 54 минуты. Алина 4 раза подала навылет, совершила 18 двойных ошибок и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 6 брейков.

За выход в третий круг россиянка поспорит с колумбийкой Эмилианой Аранго.

Россиянка Дарья Фрайман проиграла представительнице США Далайне Хьюитт со счётом 6:4, 1:6, 2:6.