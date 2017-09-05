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Тарпищев: Рублёв будет атаковать Надаля за счёт скорости, но испанец — фаворит

5 сентября 2017, вторник. 11:16 Теннис

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от противостояния россиянина Андрея Рублёва с испанцем Рафаэлем Надалем в четвертьфинале US Open. В четвёртом круге уроженец Москвы победил бельгийца Давида Гоффена со счётом 7:5, 7:6 (7:5), 6:3.

«С Рафаэлем Надалем сложно играть, ведь он левша и у него очень сильное вращение. Для того чтобы не попадаться на раскрутку – нужно играть по восходящему. Тяжело предполагать, на сколько хватит внимания у Андрея Рублёва. Понятно, что Андрей будет всегда атаковать Надаля за счёт своей скорости, но фаворитом остаётся испанец. Всё будет зависеть от того, как долго сможет Рублёв играть стабильно и надёжно. Мы видели, как в матче с Давидом Гоффеном у нашего спортсмена был провал во втором сете, а Надаль эти вещи всегда хорошо использует.

Андрею Рублёву надо не зацикливаться на результате, а просто показать свой теннис. Он должен рвать игру, но, наверно, сейчас, он не совсем к этому готов. Нужно чаще выходить к сетке и надёжно играть с лёта, а для этого ситуацию нужно создавать, а не играть по 10-15 ударов. Раньше Рублёву не проходилось проводить такие матчи, и опыта у него немного. В любом случае он знает, как ему нужно сыграть, дело осталось за исполнением», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

8-й день US Open. Рублёв обыграл Гоффена и вышел 1/4 финала. Как это было
Онлайн-трансляция 8-го дня US Open, в рамках которого играют Надаль, Федерер, дель Потро, Плишкова, Свитолина, Касаткина, Рублёв и другие.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Андрей Рублёв Давид Гоффен Рафаэль Надаль Шамиль Тарпищев US Open
Новости. Теннис
5 сентября 2017, вторник
11:16 Тарпищев: Рублёв будет атаковать Надаля за счёт скорости, но испанец — фаворит
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10:28 Дель Потро: я был близок к тому, чтобы сняться во втором сете
10:06 Плишкова: матч с Брэйди — один из лучших для меня в этом году
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09:16 Надаль: конечно, в матче со мной Рублёву будет что терять
09:14 Рублёв: в матче с Надалем смогу понять, как сильно я далёк от топ-игроков
09:13 Захаров и Скатов вышли во второй круг юниорского US Open в парном разряде
09:11 Чараева победила в 1-м круге юниорского US Open, несмотря на 18 двойных ошибок
06:46 Кис победила Свитолину и вышла в четвертьфинал US Open
04:22 Федерер последним вышел в 1/4 финала US Open
03:43 Дель Потро пробился в четвертьфинал US Open
02:36 Хачанов и Рублёв не смогли пробиться в парный четвертьфинал US Open
01:00 Рублёв: я уже в четвертьфинале, и мне нечего терять
00:41 Гоффен: Рублёв — агрессивный игрок с отличным потенциалом
00:16 Лансере и Рахимова вышли во 2-й круг юниорского US Open в парном разряде
4 сентября 2017, понедельник
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23:39 Вандевеге обыграла Шафаржову и сразится с Плишковой в четвертьфинале US Open
23:28 Макарова и Веснина не смогли выйти в четвертьфинал US Open в паре
22:51 Надаль: Федерер? Поговорим о нём, если выиграю у Рублёва
22:27 Текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Канепи на US Open
21:56 Рублёв обыграл Гоффена и сразится с Надалем за выход в полуфинал US Open
21:29 Надаль вышел в четвертьфинал US Open, обыграв Долгополова
20:46 Захаров не сумел выйти во второй круг юниорского US Open
19:45 Харитонова вышла во 2-й круг US Open среди юниоров
19:26 Кар. Плишкова вышла в четвертьфинал US Open за 46 минут
19:12 Тарпищев: Шараповой не хватает соревновательной практики
17:46 Текстовая онлайн-трансляция матча Гоффен — Рублёв на US Open
16:32 Куэрри: думаю, лучше сыграть я просто не мог
15:19 Текстовая онлайн-трансляция матча Плишкова — Брэйди на US Open
14:13 Бычкова: сейчас не очень правильно ждать великих побед от Шараповой
13:04 Андерсон: рад, что повторил свой лучший результат на US Open
12:33 Мугуруса не потеряла шансы стать первой ракеткой мира по итогам US Open
12:26 Шварцман: в третьем сете я почувствовал боль в ноге и стал думать только об этом
11:42 Дмитриева: Шарапова психологически ещё сильно мучается
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11:20 В. Уильямс: может быть, в третьем сете Суарес-Наварро стала немного нервничать
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09:26 Шаповалов: US Open 2017 года — это ещё одно событие, которое изменит мою жизнь
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09:21 Карреньо-Буста: на тай-брейках я сыграл идеально, очень агрессивно
09:19 Шарапова: по ходу матча я стала играть не так агрессивно, как в начале
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09:14 Скатов вышел во второй круг юниорского Открытого чемпионата США
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