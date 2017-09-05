Тарпищев: Рублёв будет атаковать Надаля за счёт скорости, но испанец — фаворит

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от противостояния россиянина Андрея Рублёва с испанцем Рафаэлем Надалем в четвертьфинале US Open. В четвёртом круге уроженец Москвы победил бельгийца Давида Гоффена со счётом 7:5, 7:6 (7:5), 6:3.

«С Рафаэлем Надалем сложно играть, ведь он левша и у него очень сильное вращение. Для того чтобы не попадаться на раскрутку – нужно играть по восходящему. Тяжело предполагать, на сколько хватит внимания у Андрея Рублёва. Понятно, что Андрей будет всегда атаковать Надаля за счёт своей скорости, но фаворитом остаётся испанец. Всё будет зависеть от того, как долго сможет Рублёв играть стабильно и надёжно. Мы видели, как в матче с Давидом Гоффеном у нашего спортсмена был провал во втором сете, а Надаль эти вещи всегда хорошо использует.

Андрею Рублёву надо не зацикливаться на результате, а просто показать свой теннис. Он должен рвать игру, но, наверно, сейчас, он не совсем к этому готов. Нужно чаще выходить к сетке и надёжно играть с лёта, а для этого ситуацию нужно создавать, а не играть по 10-15 ударов. Раньше Рублёву не проходилось проводить такие матчи, и опыта у него немного. В любом случае он знает, как ему нужно сыграть, дело осталось за исполнением», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.