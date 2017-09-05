Хачанов, Рублёв, Медведев и Кравчук сыграют против Венгрии в Кубке Дэвиса

Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на предстоящий поединок плей-офф Кубка Дэвиса против Венгрии. Это Карен Хачанов, Андрей Рублев, Даниил Медведев и Константин Кравчук, сообщает пресс-служба ФТР.

Кто возглавит команду, Шамиль Тарпищев или Игорь Куницын, будет зависеть графика бессменного капитана сборной, президента ФТР и члена МОК Тарпищева, который в неделю Кубка Дэвиса должен принимать участие в заседаниях 131-й сессии Международного олимпийского комитета в Лиме (Перу).

Матч Венгрия — Россия пройдет в Будапеште 15-17 сентября. Ранее пять раз со сборной Венгрии в Кубке Дэвиса играла команда СССР и однажды (1996 год) сборная России. Во всех шести поединках победа была на стороне отечественных теннисистов.

В 1996-м в составе сборной России в первом раунде Мировой группы в Москве играли Евгений Кафельников, Андрей Чесноков и Андрей Ольховский. Россияне победили со счетом 4:1.