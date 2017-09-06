В. Уильямс стала соперницей Слоан Стивенс по полуфиналу US Open

Девятая ракетка мира американка Винус Уильямс пробилась в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке. В четвертьфинальной встрече Винус одержала победу над чешкой Петрой Квитовой, занимающей 14-е место в рейтинге WTA, со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (2).



Матч длился 2 часа 34 минуты, и за это время Уильямс сделал 5 эйсов, 7 раз ошиблась при подаче и реализовала 3 брейк-пойнта. Квитова 8 раз подала навылет, допустила 9 двойных ошибок и взяла 3 подачи соперницы.



В полуфинале американка встретится со своей соотечественницей Слоан Стивенс.