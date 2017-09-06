Плишкова проиграла Вандевеге в четвертьфинале Открытого чемпионата США

Чешка Каролина Плишкова (1) в четвертьфинале Открытого чемпионата США уступила американке Коко Вандевеге (20) со счётом 6:7 (4:7), 3:6. Теннисистки провели на корте 1 час 34 минуты. 25-летняя уроженка Нью-Йорка, занимающая 22-е место в рейтинге WТА, исполнила по 5 эйсов и двойных ошибок, активно выиграла 24 розыгрыша и допустила 32 собственные неточности. Каролина сделала 15 виннеров при 21 невынужденной ошибке.

За выход в финал соревнований Вандевеге поспорит либо с соотечественницей — Мэдисон Кис (15), либо с эстонкой Кайей Канепи (Q). Напомним, ранее Коко ни разу не проходила дальше второго круга US Open.