Федерер: к сожалению, мне попался парень, который был лучше меня

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал поражение от аргентинца Хуан-Мартина дель Потро в четвертьфинале Открытого чемпионата США по теннису.



«Я не думал о возможном матче с Надалем. Думал только о встрече с дель Потро. Я знал, что он будет трудным. На протяжении всего турнира мне приходилось нелегко, так что я не заглядывал так далеко. С какой-то стороны я рад и выходу в четвертьфинал, потому что в этом году в целом показал неплохие результаты. Но, к сожалению, мне попался парень, который был лучше меня. Хуан-Мартин заслужил это больше, чем я. Я чувствую, что вышел бы в полуфинал незаслуженно, а у дель Потро выше шансы победить Надаля. А то, как я играю прямо сейчас, недостаточно хорошо, чтобы выиграть турнир. Так что лучше уж я выйду из борьбы и кто-то другой получит шанс это сделать», — приводит слова Федерера The Telegraph.

Дель Потро обыграл Федерера и вышел в полуфинал US Open