Надаль: в 19 лет сложно сделать то, что удалось Рублёву

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поделился впечатлениями после победы над россиянином Андреем Рублёвым в четвертьфинале US Open со счётом 6:1, 6:2, 6:2.

«Самое важное, что я вышел в полуфинал, не так ли? Я уже добился положительного результата. Когда ты стартуешь на турнире, то прежде всего не хочешь проиграть на ранней стадии, иначе возвращаешься домой с ощущением, что вообще не соревновался. Сейчас же ощущения совершенно другие. Я уже выиграл пять матчей, дошёл до полуфинала.

Думаю, по ходу турнира я прибавляю, с каждым матчей становясь сильнее. Теперь нужно сделать ещё один шаг. Сегодня я ещё буду наслаждаться победой, но уже утром я буду думать о том, что нужно сделать нечто большее, и стану усерднее трудиться. Я знаю, что мне нужно делать в психологическом плане, и постараюсь сделать это.

Сегодня моей стратегией было сыграть хорошо. Я старался менять ритм розыгрышей. Я знаю, что он любит выполнять мощные удары, найдя свой ритм. Я постарался посылать мячи повыше в сочетании с резаными ударами. Я старался не давать ему возможности занимать лёгкие позиции и менял направления. Думаю, мне это удалось. Я менял ритм, агрессивно действовал на приёме. Правда в том, что сегодня Андрей не очень хорошо подавал. Конечно, мне это помогло. У меня было много возможностей на приёме, которые я реализовал. Я могу быть доволен проведённой встречей.

В 19 лет сложно сделать то, что удалось Рублёву. Он победил прекрасных игроков, здорово сражался на турнире. За последние полгода он значительно прибавил. Если он продолжит прогрессировать, то будет бороться за самые важные трофеи. Думаю, он хорошо работает, у него есть страсть к игре. Он отличный, скромный парень», — цитирует Надаля официальный сайт турнира.