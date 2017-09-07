Кис: до начала US Open я не думала, что смогу выйти в полуфинал

Американская теннисистка Мэдисон Кис поделилась впечатлениями после победы над эстонкой Кайей Канепи в четвертьфинале Открытого чемпионата США со счётом 6:3, 6:3 и рассказала о настрое на матч со своей соотечественницей Коко Вандевеге.

«Когда мне удалось отыграть три брейк-пойнта, я расслабилась. В начале же матча я очень нервничала. Набрав ход, я смогла раскрепоститься и показать свой лучший теннис. Я нервничала, потому что, одержав большую победу в предыдущем круге, была обязана одерживать ещё одну. К тому же я была последней американкой, которая сегодня вышла на корт. После разминки я почувствовала себя лучше, но, находясь в городе, я просто сходила с ума.

Четыре американки в полуфинале — это удивительно. Это успех для всего американского тенниса. Я горжусь всеми нами.

В матче с Коко мне нужно будет подавать очень хорошо. У неё великолепная подача. Вандевеге сейчас играет просто замечательно, так что мне важно будет стабильно обороняться. Я буду стараться играть как можно лучше и ждать свои шансы.

До начала турнира я не думала о выходе в полуфинал, поэтому так рада, что прошла так далеко. Здорово, что завтра я вновь выйду на корт», — цитирует Кис официальный сайт турнира.