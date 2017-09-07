Вандевеге: мне больше нравится Федерер, чем Надаль

Американка Коко Вандевеге, вышедшая в полуфинал Открытого чемпионата США, призналась, что является фанаткой швейцарца Роджера Федерера.

«Мне больше нравится Федерер, чем Надаль. Думаю, это вызвано его стилем игры. Он действует на корте более агрессивно, а Надаль, особенно в начале карьеры, выигрывал на „физике“, изматывая соперников.

Раньше самым принципиальным было соперничество Агасси и Сампраса. Мне больше нравился Пит, несмотря на то что Андре — потрясающий игрок, обладающий невероятным ударом. Моя игра больше похожа на игру Сампраса, особенно подача», — приводит слова Вандевеге официальный сайт турнира.