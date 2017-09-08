Винус Уильямс: я буду продолжать играть в теннис

Американская теннисистка Винус Уильямс после поражения от Слоан Стивенс в полуфинале US Open поделилась мнением о неудачном старте противостояния, а также заверила, что не планирует уходить из большого спорта.



«Я играла не лучшим образом. Это те моменты, когда нужно тщательно подумать и понять, как получить мяч и и провести большой матч. Я многое поняла во время игры, но соперница отлично защищалась.



Что дальше? Я буду продолжать играть в теннис, ничего сложного», — приводит комментарий 37-летней спортсменки ВВС.

Стивенс победила Винус Уильямс и стала первой финалисткой US Open