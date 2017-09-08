Стивенс победила Винус Уильямс и стала первой финалисткой US Open

Американская теннисистка Слоан Стивенс вышла в финал Открытого чемпионата США, выиграв у своей соотечественницы Винус Уильямс. Игра в Нью-Йорке завершилась со счётом 6:1, 0:6, 7:5.



Матч продолжался 2 часа 7 минут. В первом сете Стивенс отдала Уильямс лишь один гейм, второй Винус выиграла вчистую. В напряжённом третьем сете победу вырвала 24-летняя спортсменка. Стивенс дважды подала навылет и допустила столько же двойных ошибок, реализовав 5 брейк-пойнтов из 12. У Уильямс 3 эйса, 6 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 14.



Соперница Стивенс по решающему противостоянию турнира определится по итогам второго полуфинала, в котором встретится ещё одна американская пара — Коко Вандевеге и Мэдисон Кис.