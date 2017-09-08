В. Уильямс: я совершила слишком много ошибок в концовке матча со Стивенс

Американка Винус Уильямс поделилась впечатлениями после поражения от своей соотечественницы Слоан Стивенс в полуфинале Открытого чемпионата США со счётом 1:6, 6:0, 5:7.

«В третьем сете была упорная борьба. В итоге Слоан выиграла больше очков, чем я. Это была контрастная игра. В третьей партии я продолжала действовать агрессивно и играла так, как и нужно было для победы. Однако я совершила слишком много ошибок в концовке.

Утешают ли меня добрые слова других полуфиналисток обо мне? Если честно, я приехала сюда, чтобы выигрывать матчи, а не за утешениями. Но, конечно, мне приятно, что мои достижения их мотивируют.

В третьей партии Слоан играла здорово. Я ничего не могла поделать с её ударами. Я играла агрессивно, проводила свои лучшие розыгрыши, а затем она действовала ещё лучше. Иногда тебе везёт, иногда нет», — цитирует Уильямс официальный сайт турнира.