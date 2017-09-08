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Стивенс: думаю, в концовке третьего сета я сыграла невероятно здорово

8 сентября 2017, пятница. 09:24 Теннис

Американская теннисистка Слоан Стивенс прокомментировала победу над своей соотечественницей Винус Уильямс в полуфинале Открытого чемпионата США со счётом 6:1, 0:6, 7:5. В финале уроженка Плантейшена сыграет с ещё одной представительницей США — Мэдисон Кис.

«Я невероятно рада выходу в финал турнира «Большого шлема». Сделать это здесь, на домашнем турнире Grand Slam, – это нечто особенное. Думаю, все игроки мечтают о таком. К сожалению, мне пришлось играть с Винус, но здорово, что в полуфинале было четыре американки. Это многое говорит о нынешнем состоянии американского тенниса. Я горжусь, что была частью этой четвёрки.

Если ты, выходя на корт думаешь, что не сможешь выиграть, то уже проиграла, не так ли? Я выходила с верой в свою победу. Конечно, во втором сете игра пошла не так, как мне хотелось бы, но я старалась сильно не расстраиваться. Я знала, что рано или поздно у меня будет шанс. Думаю, в концовке третьего сета я сыграла невероятно здорово. Важно было прибавить и использовать свой шанс.

В первой партии я не так много ошибалась, а Винус совершила много неточностей. Во втором сете она проявила свой бойцовский характер. Она не собиралась так просто отдать мне победу. Во втором сете Винус прибавила, но ничего другого от многократной чемпионки турниров «Большого шлема» ждать не приходится. Она уже оказывалась в таких ситуациях раньше. Я понимала, что в третьем сете нужно будет выложиться по полной и бороться за каждый мяч.

Я уже давно знаю Мэдисон. Она, пожалуй, одна из моих самых близких подруг в туре. Я её просто обожаю. Конечно, играть с ней будет непросто», — цитирует Стивенс официальный сайт турнира.

Стивенс победила Винус Уильямс и стала первой финалисткой US Open
Источник: US Open Сообщить об ошибке
Теги
Винус Уильямс Мэдисон Кис Слоан Стивенс US Open
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