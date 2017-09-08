Звонарёва сыграет с Дьяченко в полуфинале турнира в Даляне

Российская теннисистка Вера Звонарёва вышла в полуфинал турнира в Даляне (Китай), в двух партиях обыграв представительницу Узбекистана Сабину Шарипову со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность поединка составила 1 час 4 минуты. Бывшая вторая ракетка мира 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 7 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в финал соревнований в Даляне 33-летняя уроженка Москвы поспорит со своей соотечественницей Виталией Дьяченко.