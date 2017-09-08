Муратоглу: мы не будем торопить возвращение Серены к Australian Open

23-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» американка Серена Уильямс, 1 сентября ставшая мамой, не будет торопить своё возвращение на корт к Открытому чемпионату Австралии. Об этом рассказал тренер бывшей первой ракетки мира Патрик Муратоглу.

«Несколько месяцев назад она сказала мне, что поставила перед собой цель сыграть на Australian Open. Я ответил: «Послушай, если будешь готова, то сыграешь. Если не успеешь подготовиться, то никаких проблем. Никакого давления». Как только мы почувствуем, что Серена готова к соревнованиям, она будет играть. Если это случится в Австралии, будет здорово. Если позже, то тоже хорошо.

Рождение ребёнка — это большое событие. Её организму нужно время на восстановление. Когда это произойдёт, нам нужно будет работать над её физической формой и игрой. Тогда мы постараемся подготовить её как можно скорее. Для Серены возможно всё. Как только я считал, что ей что-то не удастся, она добивалась цели. Больше я никаких прогнозов не делаю», — цитирует Муратоглу Eurosport.