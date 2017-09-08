Шарапова: телосложение Серены гораздо внушительнее, чем кажется по телевизору

Daily Mail опубликовало фрагмент автобиографии Марии Шараповой, которая выйдет 12 сентября. В частности, в одной из глав пятикратная победительница турниров «Большого шлема» рассказала о впечатлении, которое на неё производит американка Серена Уильямс.

«Во-первых, её телосложение гораздо внушительнее и крупнее, чем кажется по телевизору. У неё большие руки и ноги, она выглядит очень устрашающе и мощно. Это целая комбинация вещей: её телосложение, уверенность в себе и её личность», — говорится в книге.