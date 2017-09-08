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Шарапова: телосложение Серены гораздо внушительнее, чем кажется по телевизору

8 сентября 2017, пятница. 16:13 Теннис

Daily Mail опубликовало фрагмент автобиографии Марии Шараповой, которая выйдет 12 сентября. В частности, в одной из глав пятикратная победительница турниров «Большого шлема» рассказала о впечатлении, которое на неё производит американка Серена Уильямс.

«Во-первых, её телосложение гораздо внушительнее и крупнее, чем кажется по телевизору. У неё большие руки и ноги, она выглядит очень устрашающе и мощно. Это целая комбинация вещей: её телосложение, уверенность в себе и её личность», — говорится в книге.

Источник: Daily Mail Сообщить об ошибке
Теги
Мария Шарапова Серена Уильямс
Новости. Теннис
8 сентября 2017, пятница
16:13 Шарапова: телосложение Серены гораздо внушительнее, чем кажется по телевизору
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09:24 Стивенс: думаю, в концовке третьего сета я сыграла невероятно здорово
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05:15 Винус Уильямс: я буду продолжать играть в теннис
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7 сентября 2017, четверг
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