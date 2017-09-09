Хингис и Дж. Маррей стали финалистами US Open, отыграв 12 брейк-пойнтов из 13

Швейцарка Мартина Хингис пробилась в оба парных финала US Open — как в женском, так и в смешанном разряде. Напомним, что в начале дня в паре с Юнжань Чжань она победила Пэн Шуай и свою бывшую напарницу Саню Мирзу со счётом 6:4, 6:4. Теперь Мартина стала финалисткой и в миксте с британцем Джейми Марреем. Их пара, получившая первый номер посева, переиграла американку Коко Вандевеге и румына Хорю Тецэу — 6:4, 7:6 (10:8). Отметим, что на тай-брейке второй партии у Вандевеге и Тецэу было три сетбола.



Матч продолжался ровно полтора часа. Маррей и Хингис дважды подали навылет, сделали 5 двойных ошибок, 20 виннеров, 17 невынужденных, а также использовали 2 брейк-пойнта из 4. На счету Тецэу и Вандевеге 3 эйса, 4 двойные, 30 ударов навылет, 15 неточностей и 1 реализованный брейк-пойнт из 13. Таким образом, реализация брейк-пойнтов у них составила всего 8 %.



В финале они сыграют с Хаочин Чжань (сестрой напарницы Мартины в женском парном разряде) и Майклом Винусом.