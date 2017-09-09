Андерсон стал первым финалистом US Open – 2017

Южноафриканец Кевин Андерсон пробился в финал Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в Нью-Йорке. В полуфинале Кевин нанёс поражение испанцу Пабло Карреньо-Бусте со счётом 4:6, 7:5, 6:3, 6:4.



Матч длился 2 часа 55 минут, и за это время Андерсон сделал 22 эйса, 1 раз ошибся при подаче и реализовал 4 брейк-пойнта. Кареньо-Буста 1 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и взял 2 подачи соперника.



В финале южноафриканец встретится с победителем пары Рафаэль Надаль (Испания) – Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина).