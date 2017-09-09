Хингис и Дж. Маррей — чемпионы US Open — 2017 в миксте

Швейцарка Мартина Хингис и британец Джейми Маррей (1) стали чемпионами US Open — 2017 в смешанном парном разряде, обыграв представительницу Китайского Тайбэя Чжань Хаочин и новозеландца Майкла Винуса (3) со счётом 6:1, 4:6 (10:8).



Матч продолжался 1 час 9 минут. Хингис и Маррей 4 раза подали навылет, допустили 1 двойную ошибку, сделали 26 виннеров и 9 невынужденных ошибок, а также использовали 4 брейк-пойнта из 9. На счету Чжань и Винуса 2 эйса, 3 двойные, 28 ударов навылет, 14 невынужденных и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

Для Мартины и Джейми это второй титул подряд — в июле они победили на Уимблдоне. Всего в активе Хингис теперь семь побед на турнирах «Большого шлема» в миксте, а также 12 в женском парном разряде (плюс пять — в одиночке). У Маррея три титула в миксте и два — в мужском парном разряде.

Напомним, в воскресенье Хингис вместе с Чжань Юнжань сразится с чешками Люцией Градецкой и Катержиной Синяковой за титул в женском парном турнире.