Стивенс стала чемпионкой US Open, разгромив Кис в финале

24-летняя американка Слоан Стивенс (SR) переиграла свою соотечественницу, 22-летнюю Мэдисон Кис (15) в финале US Open — 2017 — 6:3, 6:0.



Поединок продолжался ровно час. Стивенс ни разу не подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки, сделала 10 виннеров и 6 невынужденных, а также использовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Кис 3 эйса, 1 двойная, 18 ударов навылет, 30 невынужденных ошибок и 3 упущенных брейк-пойнта.



Для обеих теннисисток это был первый финал турнира «Большого шлема» в карьере.

«Чемпионат» вёл текстовую трансляцию этой встречи.