Вера Звонарёва примет участие в Московском марафоне

Бывшая вторая ракетка мира, двукратная финалистка турниров серии «Большого шлема» россиянка Вера Звонарёва 24 сентября примет участие в Московском марафоне. Вера выйдет на дистанцию в рамках партнёрства соревнований с Ассоциацией синдрома Ретта, одним из создателей которой она является.

Любой желающий побежать в поддержку девочек с синдромом Ретта может приобрести регистрационный номер, написав на электронную почту marafonrett@mail.ru, а также майку с логотипом ассоциации. После приобретения номера бегун получит анкету, которую необходимо заполнить и прийти с ней 22 или 23 сентября на ЭКСПО в Лужниках, где будет регистрационная стойка марафона. Также на выставке будет находиться и стойка Ассоциации, место №59.

Узнать подробности работы Ассоциации можно на её официальном сайте.