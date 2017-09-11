Андерсон — Надалю: ты один из величайших представителей нашего спорта

Финалист Открытого чемпионата США Кевин Андерсон отдал должное Рафаэлю Надалю после поражения от испанца в решающем противостоянии в Нью-Йорке. Спортсмен уступил первой ракетке мира в трёх сетах, результат матча — 3:6, 3:6, 4:6.



«Я слежу за твоей карьерой всю свою жизнь. Ты один из величайших представителей нашего спорта.



«Это не тот результат, на который рассчитывал, но я продолжу борьбу, я обязательно вернусь. Спасибо всем за все эти две недели», — цитирует Андерсона пресс-служба турнира.

Надаль выиграл у Андерсона в трёх сетах и стал победителем US Open