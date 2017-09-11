Рублёв занял вторую строчку в чемпионской гонке U21

Россиянин Андрей Рублёв поднялся на вторую строчку в чемпионской гонке U21, канадец Денис Шаповалов — на четвёртую. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.
Чемпионская гонка U21. 11 сентября
1 (1). Александр Зверев (Германия) — 4220.
2 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 1084
3 (2). Карен Хачанов (Россия) — 990.
4 (6). Денис Шаповалов (Канада) — 926.
5 (3). Борна Чорич (Хорватия) — 876.
6 (4). Джаред Доналдсон (США) — 800.
7 (7). Даниил Медведев (Россия) — 717.
8 (8). Чхун Хён (Южная Корея) — 695.
9 (9). Фрэнсис Тиафо (США) — 562.
10 (10). Эрнесто Эскобедо (США) — 469.