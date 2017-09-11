Надаль: моей целью было заставить Андерсона как можно больше двигаться

Испанец Рафаэль Надаль поделился впечатлениями после победы над южноафриканцем Кевином Андерсоном в финале Открытого чемпионата США со счётом 6:3, 6:3, 6:4.

«Я очень счастлив. Эти были две прекрасные недели. По ходу турнира я повышал уровень своей игры и ощущал всё больше уверенности в своих силах. Я вновь сумел завоевать трофей в Нью-Йорке. Это очень много значит для меня. Нет лучшего способа завершить серию турниров «Большого шлема» после очень эмоционального сезона во всех аспектах.

Я очень доволен своей игрой и тем, как справился с давлением. Я мог действовать лучше или хуже, но бойцовский дух никуда не пропадал.

Не могу сказать, что я был спокоен в финале. Я нервничал, но старался этого не показывать, чтобы не навредить себе. В финале турнира «Большого шлема» всегда будешь переживать и, возможно, упускать некоторые возможности сделать брейк. Я пару раз ошибся на приёме, Кевин сыграл отлично. Но это часть игры. Я был готов принимать такие моменты, чтобы в целом хорошо выступить на турнире.

Кевин на протяжении всего матча старался играть агресивно. Думаю, я уверенно подавал до последних двух геймов, когда стал больше нервничать. До этого я подавал с хорошим процентом. Я сыграл правильно, как и должен был сыграть. Я доставал много мячей. Я старался втягивать соперника в долгие розыгрыши, так как он пытался действовать коротко. Если затягивать игру, Андерсон устанет быстрее. Он выше и двигается не так хорошо, как я. Поэтому моей целью было заставить его как можно больше двигаться.

Первый сет был очень важен для меня. Кевин старался удерживать свою подачу и наконец ошибся в ударе с форхенда при счёте 3:3. Это изменило ход встречи. Если бы счёт стал 5:5 или мы доиграли бы до тай-брейка, то у меня возникли бы проблемы, так как он очень мощно подаёт. Очень важно, что я сумел использовать свой шанс и взял ту партию», — цитирует Надаля официальный сайт турнира.