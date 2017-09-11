Андерсон: Надаль здорово читал мою подачу, а свою удерживал уверенно

Южноафриканец Кевин Андерсон поделился впечатлениями после поражения от испанца Рафаэля Надаля в финале Открытого чемпионата США со счётом 3:6, 3:6, 4:6.

«Я очень рад, что сумел дойти до финала и получил такой опыт. Немногие игроки получают такой шанс. Это очень нелегко. Я получил немало уроков, выйдя на корт в финале против Рафы. Это был тяжёлый матч с соперником, который более 20 раз играл на такой стадии.

Конечно, мне нужно было действовать лучше в ряде моментов. Но в целом я позитивно оцениваю прошедшие две недели.

Рафа сегодня усложнил мне задачу. Он принял очень много моих подач и в целом очень разнообразно действовал на приёме. По игре в защите Надаль — один из сильнейших игроков в туре. Я зарабатывал лёгкие очки, но меньше, чем рассчитывал. В ряде моментов я не очень хорошо выполнял первый удар после подачи, и это дорого мне стоило.

Я подавал хорошо, но у меня возникли трудности на приёме, так как Рафа — левша. За весь матч у меня не было ни одного брейк-пойнта. Это точно было нелегко. Он здорово читал мою подачу, а свою удерживал уверенно», — цитирует Андерсона официальный сайт турнира.