Хингис: вернуться к выступлениям в одиночном разряде? Нет, спасибо

Швейцарка Мартина Хингис поделилась впечатлениями после победы на US Open в парном разряде. В финале она в дуэте с Чань Юнжань из Китайского Тайбэя победила чешек Люцию Градецку и Катержину Синякову со счётом 6:3, 6:2. Ранее Хингис выиграла US Open в миксте с британцем Джейми Марреем.

“Вернуться к выступлениям в одиночном разряде? Нет, спасибо. Мне хорошо в миксте и парном разряде. У меня есть пара отличных партнёров, на которых я могу положиться. Чань сегодня сыграла просто великолепно, особенно у сетки. Я хорошо играю у сетки, но сегодня она показала настоящие приёмы ниндзя. Сейчас я просто наслаждаюсь победой и горжусь нашей командной работой», — цитирует Хингис официальный сайт турнира.