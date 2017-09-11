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Newton Arena выиграла Командное первенство Москвы среди теннисных клубов

11 сентября 2017, понедельник. 11:24 Теннис

9 и 10 сентября на кортах Национального теннисного центра имени Х.А. Самаранча впервые прошло Командное первенство Москвы среди теннисных клубов. Участие в турнире приняли клубы «Аэрофлот», ЦСКА, Newton Arena, „Московская академия тенниса“, „Московские армяне“, Tennis.ru.

На корте выходили сильнейшие игроки клубов, среди которых Андрей Чесноков, Андрей Ольховский, Анна Линькова, Весна Долонц. Клубы формировали составы игроков в номинациях: 50+, 70+, 100+, 130+, 60+ смешанная пара.

В невероятно интересной борьбе победу одержала команда Newton Arena. Второе место у ЦСКА, третье — у Tennis.ru.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Весна Долонц Фото
Новости. Теннис
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