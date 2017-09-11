Кудрявцева сыграет с Эракович в первом круге турнира в Квебеке

Стало известно распределение победительниц квалификации по основной сетке турнира в Квебеке (Канада). В частности, россиянка Алла Кудрявцева (Q) в первом круге сыграет с новозеландкой Мариной Эракович.
Квебек. Женщины. Распределение победительниц квалификации по основной сетке
Алла Кудрявцева (Россия, Q) — Марина Эракович (Новая Зеландия).
Андреа Главачкова (Чехия, Q) — Люция Градецка (Чехия).
Фанни Столлар (Венгрия, Q) — Татьяна Мария (Германия, 4).
Шарлотт Робийяр-Миллет (Канада, Q) — Кэролайн Доулхайд (США, Q).
Габриэла Дабровски (Канада, Q) — Осеан Доден (Франция, 2).