Сафиуллин вышел во второй круг турнира в Стамбуле, где может сыграть с Истоминым

Российский теннисист Роман Сафиуллин (Q) вышел во второй круг турнира серии «челленджер» в Стамбуле. На старте соревнований он победил представителя Турции Аниля Юкселя (WC) со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность встречи составила 55 минут. Роман 5 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Сафиуллин поспорит с победителем матча Денис Истомин (Узбекистан, 2) — Венсан Мийо (Франция).