Т. Надаль: я верил, что Рафа выиграет ещё один титул на ТБШ

Дядя и тренер испанца Рафаэля Надаля Тони Надаль поделился впечатлениями после победы племянника на Открытом чемпионате США 2017 года. В финале уроженец Манакора обыграл южноафриканца Кевина Андерсона со счётом 6:3, 6:3, 6:4.

«Когда ему было 12, 13, 14 лет, нельзя было представить, что он дойдёт до такого уровня. Я счастлив, что мой племянник поднял над головой так много трофеев и добился своего места в истории. Он выиграл турнир на харде впервые с 2014 года. Мы очень рады, что он взял ещё один титул на турнире «Большого шлема», его 16-й, и сейчас он сражается за то, чтобы остаться первой ракеткой мира.

Рафа опережает Роджера почти на 2000 очков. Но посмотрим, что будет в конце года, учитывая, что предстоящие турниры больше подходят Федереру. В Базеле, Париже и на Итоговом чемпионате у Роджера будет преимущество. Но уровень Рафы достаточно высок, чтобы хорошо выступить на этих соревнованиях.

Конечно, трудно было представить, что турниры «Большого шлема» в этом году закончатся так. Но я верил, что Рафа выиграет ещё один титул на Grand Slam”, — цитирует Надаля официальный сайт тура.