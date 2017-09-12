Кэш: некоторое время назад я думал, что Рафе лучше завершить карьеру

Победитель Уимблдона-1987 австралиец Пэт Кэш, тренирующий американку Коко Вандевеге, признался, что 16-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль сумел удивить его в этом сезоне, а также предположил, что швейцарец Роджер Федерер будет фаворитом на трёх турнирах Grand Slam 2018 года.

«Некоторое время назад я думал, что Рафе лучше завершить карьеру. Он играл в посредственный теннис, и я подумал: «Я не хочу, чтобы Рафа опускался до такого». Но, увидев его в Абу-Даби, я сказал себе: «Боже, этот парень бьёт по мячу на 20-25% сильнее, чем раньше». Это было устрашающе. Тогда я подумал, что он вернулся.

Сравняется ли он по количеству побед на турнирах «Большого шлема» с Федерером? Не думаю, что его вообще это беспокоит. Это мы одержимы цифрами. Он же просто рад играть, соревноваться.

Если не брать в расчёт «Ролан Гаррос», то Федерер — самый универсальный игрок мира. В этом не может быть сомнений. Если Роджер наберёт форму, то будет фаворитом на Australian Open, Уимблдоне и US Open — 2018”, — цитирует Кэша BBC.