Макхэйл вышла во второй круг турнира в Токио, Стосур и Осака вылетели

На турнире в Токио Japan Open, призовой фонд которого превышает $ 220 тыс., состоялись несколько матчей первого круга. Американка Кристина Макхэйл вышла во второй раунд, обыграв за 78 минут представительницу Черногории Данку Ковинич (Q) — 6:2, 6:4. Следующей соперницей Кристины будет испанка Сара Соррибес-Тормо, которая добыла волевую победу над австралийкой Самантой Стосур (5) — 3:6, 7:5, 6:1. Эта встреча длилась 2 часа 25 минут.

Также во второй круг турнира вышли японка Куруми Нара, разгромившая свою соотечественницу Наоми Осаку (6) со счётом 6:3, 6:0, и китаянка Чжан Шуай (2), выбившая из борьбы представительницу Нидерландов Рихел Хогенкамп — 6:3, 6:3.