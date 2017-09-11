Родина проиграла Мертенс на старте турнира в Токио

Россиянка Евгения Родина не смогла пробиться во второй круг турнира в Токио, призовой фонд которого превышает $ 220 тыс. В матче первого раунда она уступила бельгийке Элисе Мертенс (3) со счётом 6:7 (6:8), 1:6.

Поединок продолжался 1 час 33 минуты. На счету россиянки 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6. Мертенс подала навылет 3 раза, совершила 3 ошибки на подаче и использовала 5 брейк-пойнтов из 9.

За выход в четвертьфинал Элисе сыграет с победительницей пары Риса Одзаки (Япония) — Магда Линетт (Польша).