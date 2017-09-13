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Стивенс — первая с 2015 года теннисистка, появившаяся на обложке SI

13 сентября 2017, среда. 09:22 Теннис

Победительница Открытого чемпионата США американка Слоан Стивенс появилась на обложке нового выпуска журнала Sports Illustrated. В финале US Open — 2017 24-летняя уроженка Плантейшена разгромила свою соотечественницу Мэдисон Кис со счётом 6:3, 6:0 и завоевала свой первый титул на соревнованиях «Большого шлема».

Стивенс стала первой с 2015 года теннисисткой, которая появилась на обложке Sports Illustrated. Два года назад этой чести была удостоена Серена Уильямс.

Фото обложки доступно в «твиттере» издания.

Источник: Sports Illustrated Сообщить об ошибке
Теги
Серена Уильямс Слоан Стивенс US Open
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