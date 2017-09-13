Сафиуллин проиграл Истомину во втором круге турнира в Стамбуле

Российский теннисист Роман Сафиуллин (Q) не сумел пробиться в четвертьфинал турнира серии «челленджер» в Стамбуле. В матче второго круга он в трёх партиях уступил представителю Узбекистана Денису Истомину (2) со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (3:7). Продолжительность встречи составила 2 часа 6 минут. Роман 9 раз подал навылет, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету Дениса 9 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в полуфинал соревнований в Стамбуле Истомин поспорит с победителем матча Александр Бублик (Казахстан, 5) — Симоне Болелли (Италия).