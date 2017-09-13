Багдатис и Джумхур заменят Монфиса и Л. Майера на турнире в Санкт-Петербурге

Киприот Маркос Багдатис и босниец Дамир Джумхур заменят француза Гаэля Монфиса и аргентинца Леонардо Майера на турнире в Санкт-Петербурге, который пройдёт с 18 по 24 сентября, сообщает официальный сайт соревнований.



Монфис продолжает восстанавливаться после травмы колена, из-за которой был вынужден сняться по ходу поединка третьего круга US Open против бельгийца Давида Гоффена. В ближайший уик-энд Гаэль должен был сыграть за сборную Франции в полуфинале Кубка Дэвиса с Сербией.

О причинах снятия Майера не сообщается.