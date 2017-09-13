С. Уильямс опубликовала первое фото с новорожденной дочерью

23-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» американка Серена Уильямс опубликовала первую фотографию с дочерью, которая появилась на свет 1 сентября.

«Знакомьтесь с Алексисом Олимпией Оганян», — написала Уильямс-младшая на своей странице в сети «Инстаграм».

Посмотреть фотографию вы можете в «инстаграме».

Серена Уильямс родила дочь

Напомним, что в декабре 2016 года появилась информация о помолвке Серены с американским предпринимателем Алексисом Оганяном, а после её победы на Открытом чемпионате Австралии-2017 стало известно, что она беременна.