Бабош переиграла Броэди во втором раунде турнира в Квебеке

Венгерка Тимя Бабош (3) пробилась в четвертьфинал соревнований в Квебеке (Канада), обыграв британку Наоми Броэди со счётом 6:2, 5:7, 6:2.

Поединок продолжался 1 час 52 минуты. Бабош трижды подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Броэди 10 эйсов, 6 двойных и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.



Следующей соперницей Бабош станет или канадка Франсуаза Абанда, или американка Варвара Лепченко (5). Их матч состоится 13 сентября (по времени Квебека) последним запуском.