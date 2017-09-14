Бублик — Кирьосу: Ник, мои удары лучше твоих

Представитель Казахстана Александр Бублик, занимающий 101-е место в рейтинге АТР, обратил внимание 20-й ракетки мира, австралийца Ника Кирьоса, на свой удар.

«Ник, мои удары лучше твоих», — написал Бублик.

Посмотреть запись вы можете в «твиттере».

Сначала Кирьос ответил: «Зато я просто лучше тебя», но потом удалил запись и написал: «Крутой удар, бро».

Ранее 22-летний Кирьос и 20-летний Бублик не встречались. На минувшем US Open Александр не играл, а Ник потерпел поражение в первом круге от соотечественника — Джона Миллмана.