Хьюитт: думаю, игроки сборной Австралии видели, с какой страстью я играл в КД

Капитан сборной Австралии Ллейтон Хьюитт сообщил, что Ник Кирьос, Танаси Коккинакис, Джордан Томпсон и Джон Пирс осознают важность предстоящего полуфинала Кубка Дэвиса с бельгийцами и видели немало его матчей в этом турнире. Игры пройдут 15-17 сентября в Брюсселе.

«Думаю, ребята видели, как я тренировался и с какой страстью играл в Кубке Дэвиса. Наверное, это оказало влияние на них. Мне кажется, что Джордан Томпсон вообще видел все лучшие моменты моей карьеры.

Ребята очень уверены в себе сейчас. Они любят теннис. Они видели много матчей Кубка Дэвиса, в том числе и мои, и знают, что их ждёт», — цитирует Хьюитта Tennis World USA.