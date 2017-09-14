Олимпийский теннисный турнир в 2024 году пройдёт на кортах «Ролан Гаррос»

После того как Франция получила право на проведение летней Олимпиады-2024, стало известно, что теннисный турнир пройдёт на кортах «Ролан Гаррос». Это будет второй случай в современной истории тенниса на Олимпиадах, когда в качестве покрытия используется грунт. Игры-1992 в Барселоне также проводились на песчаном покрытии. Кроме того, второй раз в истории Олимпиада пройдёт на кортах одного из турниров «Большого шлема». В 2012 году теннисисты и теннисистки играли Олимпиаду на Уимблдоне.



Напомним, теннис отсутствовал в программе Игр на протяжении 60 лет. Интересно, что последняя Олимпиада перед исключением тенниса из программы также прошла в Париже — в 1924 году.