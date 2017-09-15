Сетки турниров в Мадриде и Риме с 2019 года могут расшириться до 96 игроков

Согласно заявлению президента итальянской Федерации тенниса, крупнейший турнир ATP и WTA, проходящий в Италии, с 2019 расширится до сетки на 96 игроков. Аналогичное преобразование ждёт соседствующий с ним турнир в Мадриде. В данный момент в таком формате проводятся два соревнования в туре — Индиан-Уэллс и Майами. Напомним, что там по 32 сеяных теннисиста и теннисистки, как на турнирах «Большого шлема», но все попадающие в посев игроки пропускают первый раунд.



При этом и Индиан-Уэллсу, и Майами в календаре выделено по две недели, хотя фактически оба соревнования занимают 11-12 дней. Рим и Мадрид в настоящее время занимают по одной неделе каждый и соседствуют друг с другом, а всего через неделю после финиша Рима начинается «Ролан Гаррос». Таким образом, расширение этих соревнований неизбежно вызовет перестроение календаря.