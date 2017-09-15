Крунич проиграла Като в четвертьфинале турнира в Токио

Японская теннисистка Мию Като (Q) вышла в полуфинал турнира в Токио (Япония), в двух сетах обыграв представительницу Сербии Александру Крунич со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 11 минут. Хозяйка кортов 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету Александры 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в финал соревнований в Токио Като поспорит с победительницей матча Яна Фетт (Хорватия, Q) — Ван Цян (Китай). Турнир завершится 17 сентября.