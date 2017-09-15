Шарапова: я не хотела, чтобы чьи-то точки зрения повлияли на то, что я пишу

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова рассказала, как проходил процесс написания её автобиографии. Книга была официально представлена 12 сентября.

«Я очень рада, что книга наконец вышла. Это был очень долгий процесс с различными фазами. Я подписала контракт об издании книги в конце 2015 года. Прошло два года, и я добавила пару глав о том, что со мной происходило в это время. Конечно, когда я начинала писать, этого в книге не было.

Я поделилась деталями того, как всё начиналось. Даже мои друзья и моя команда прочитали книгу лишь в последние недели, потому что я была вся в процессе написания. Я не хотела, чтобы чьи-то точки зрения повлияли на то, что я пишу», — рассказала Шарапова в интервью официальному сайту WTA.