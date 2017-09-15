Кукушкин одолел Пелью в матче Кубка Дэвиса Казахстан — Аргентина

Представитель Казахстана Михаил Кукушкин в первом матче противостояния с командой Аргентины в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса в четырёх сетах обыграл Гидо Пелью со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:2, 6:4. Михаил 10 раз подал навылет, активно выиграл 38 очков и совершил 60 невынужденных ошибок. На счету его соперника 9 эйсов, 27 виннеров и 73 неточности.

Во втором матче противостояния встретятся Дмитрий Попко и Диего Шварцман.

Кубок Дэвиса. Плей-офф Мировой группы. Астана

Казахстан — Аргентина — 1-0.