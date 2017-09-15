В 17:00 в Будапеште по московскому времени начнётся стартовый матч противостояния сборных Венгрии и России в плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса. На корт выйдут венгр Мартон Фучович и россиянин Андрей Рублёв. В квалификации турнира в Барселоне в 2016 году Фучович победил Рублёва со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (5:7), 6:3



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Фучович — Рублёв в Кубке Дэвиса.

Во втором матче игрового дня встретятся Аттила Балаж и Карен Хачанов.