Пуи, сделав 70 невынужденных ошибок, проиграл Лайовичу в 1-м матче 1/2 финала КД

Душан Лайович вывел вперёд Сербию в гостевом полуфинале Мировой группы Кубка Дэвиса с Францией, обыграв Люку Пуи в четырёх партиях — 6:1, 3:6, 7:6 (9:7), 7:6 (7:5). При этом до обоих тай-брейков Пуи добрался чудом — в третьем сете он отыгрался с 1:4 с двойным брейком, а в четвёртом — с 2:5 и четырёх матчболов, в том числе тройного на своей подаче.



Лайович выполнил 2 эйса, сделал 3 двойные ошибки, 33 раза пробил навылет, допустил 56 невынужденных ошибок и использовал 8 брейк-пойнтов из 18. На счету Пуи 7 эйсов, 6 двойных, 45 виннеров, 70 невынужденных и 7 реализованных брейк-пойнтов из 8.



Во втором матче дня Жо-Вильфрид Цонга сыграет с Ласло Джере.