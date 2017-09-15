Марченко и Долгополов принесли Украине 2 очка в матче КД с Израилем

Сборная Украины повела в гостях у сборной Израиля со счётом 2-0 в рамках плей-офф на выбывание. В матче, проходящем на харде на открытом воздухе, украинцы пока не проиграли ни одного сета. Сначала Илья Марченко обыграл Дуди Селу со счётом 7:6 (7:5), 6:2, 6:3, а затем Александр Долгополов победил Эдана Лешема со счётом 6:4, 6:1, 6:4.



Победитель этого противостояния в 2018 году останется в первой Европейско-африканской группе, а проигравший опустится во вторую группу. В начале этого года и Израиль, и Украина в гостях уступили Португалии — 0-5 и 1-4 соответственно.