Гоффен победил Миллмана в первом матче полуфинала КД Бельгия — Австралия

Давид Гоффен принёс Бельгии первое очко в домашнем полуфинале Мировой группы Кубка Дэвиса с Австралией, который проходит на грунте в зале. Давид нанёс поражение Джону Миллману в четырёх партиях — 6:7 (4:7), 6:4, 6:3, 7:5. Отметим, что во второй партии у Миллмана были скрытые сетболы — четыре брейк-пойнта при счёте 4:4.



Поединок продолжался 3 часа 29 минут. Гоффен 16 раз подал навылет, допустил 3 двойные и 81 невынужденную ошибку, 28 раз пробил навылет и использовал 11 брейк-пойнтов из 17. Миллман сделал 5 эйсов, 2 двойные, 15 виннеров, 53 невынужденные, и реализовал 8 брейк-пойнтов из 12.



Во втором матче дня Стив Дарси встретится с Ником Кирьосом.



Кубок Дэвиса. Полуфинал Мировой группы. Брюссель

Бельгия — Австралия — 1-0.