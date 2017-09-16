Шафаржова победила Градецку и вышла в полуфинал турнира в Квебеке

Чешская теннисистка Люси Шафаржова нанесла поражение своей соотечественнице Люции Градецкой в двух сетах в четвертьфинале турнира в Квебеке. Результат матча — 6:4, 7:5.



Противостояние продолжалось 1 час 22 минуты. Шафаржова 5 раз подала навылет, реализовала 3 брейк-пойнта из 4 и не допустила двойных ошибок. На счету её соперницы 6 эйсов, 1 реализованных брейк-пойнт из 2 при двух двойных ошибках.



В полуфинале турнира в Канаде Шафаржова встретится с сильнейшей из пары Тимя Бабош — Франсуаза Абанда.